Международный лондонский аэропорт Хитроу, ранее приостановивший вылеты самолетов из-за беспилотника, возобновил отправку рейсов. Об этом руководство воздушной гавани сообщило на странице в соцсети Twitter.

Политика Политика Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.

Политика Политика В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Политика Политика В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.

Футбол Футбол Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики США на 2019 год на уровне 2,5%, но снизил его на 2020 год на 0,3 п.п. - до 1,7%. В 2021 году предполагается ослабление подъема до 1,6%.

Политика Политика Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.

Политика Политика Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя 17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.

Наука Наука СМИ усомнились в реальности «акустических атак»: обычный психоз Журнал Vanity Fair обнародовал статью, в которой со ссылкой на данные экспертов предположил, что якобы имевшие место "акустические атаки" на американских дипломатов на Кубе на самом деле являются обычным психозом.

Энергетика Энергетика В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

Происшествия Происшествия Аэропорт Хитроу возобновил работу после сообщений о дроне Международный лондонский аэропорт Хитроу, ранее приостановивший вылеты самолетов из-за беспилотника, возобновил отправку рейсов.

Экономика Экономика Российская экономика подросла вопреки санкциям В документе отмечается, что инфляция в стране оставалась низкой и стабильной вопреки ограничительным мерам.

Политика Политика На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.

Музыка Музыка Представлен логотип «Евровидения-2019»

Происшествия Происшествия Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.

Космос Космос Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней.

Общество Общество AP: старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.

Происшествия Происшествия Во Львове избили почетного консула Бельгии Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.

Спорт Спорт Эксперт поделился мнением о визите WADA в Россию: есть обиженные В среду, 9 января, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова прибудут в Москву для получения базы данных бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

Армия и оружие Армия и оружие «Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.

Происшествия Происшествия Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.

Происшествия Происшествия В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.

Общество Общество В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Политика Политика Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.

Хоккей Хоккей Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ.