Происшествия
Лондонский аэропорт Хитроу возобновил вылеты рейсов после временной приостановки работы из-за дрона, замеченного на территории аэропорта.
Коммерсантъ14:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Обновлено в 18:55
Политика
Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал
Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:13
Общество
Умерла старейшая жительница США
Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась в возрасте 114 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:07
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы
Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель.
Обновлено в 16:56
Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:08
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Аэропорт Хитроу возобновил вылеты рейсов
Обновлено в 14:06
Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено в 10:04
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика
Роскосмос опроверг слухи о прекращении диалога с NASA
В Роскосмосе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении диалога с NASA по вопросу строительства окололунной станции Gateway.
Обновлено в 18:05
Космос
Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Баскетбол
«Химки» победили «Фенербахче» в Евролиге
Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" во вторник победил "Фенербахче" в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:55
Политика
Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорт РФ ожидает визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, сообщил министр спорта Павел Колобков.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Политика
В Киеве ограбили квартиру депутата рады
В Киеве ограбили квартиру, в которой проживает депутат Верховной рады Украины Виктор Кривенко. Об этом нардеп сообщил в Facebook 8 января.
Обновлено в 18:09
Здоровье
Число жертв гриппа в Грузии продолжает расти
По последним данным, лабораторные исследования показали, что в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания "свиным гриппом".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Лондоне мужчина попытался проникнуть в здание парламента
В Лондоне полицейские задержали мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец, где проходят заседания Палаты общин и Палаты лордов Великобритании.
Обновлено в 17:52
Политика
Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины
Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить звание героя Украины бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур, раскольнику Филарету Денисенко.
Обновлено в 14:22
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей
Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:18
Политика
WP сообщил о намерениях Трампа по вопросу режима ЧП
Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять ЧП в ходе телеобращения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 14:29
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.
Обновлено в 14:35
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50