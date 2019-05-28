Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минированииРИА Новости вчера в 23:57

Терминал внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, рейс из Москвы перенаправили в расположенный рядом международный терминал, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании

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