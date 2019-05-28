Происшествия

Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минированииРИА Новости вчера в 23:57

Терминал внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, рейс из Москвы перенаправили в расположенный рядом международный терминал, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
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В аэропорту Хабаровска задержали рейс после звонка о минировании

РИА Новости03:12

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске

Газета.Ru00:52

Аэропорты Камчатки и Сахалина эвакуировали после звонков с угрозами взрыва

Росбалтвчера в 22:44

Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе

REGNUMвчера в 22:15

Сообщение о минировании аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

РЕН ТВвчера в 22:50

Хабаровский аэропорт был эвакуирован из-за сообщения о «минировании»

Московский Комсомолец00:14

Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за звонков об угрозе взрыва

ТАСС00:39
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Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Общество

Владимир Соловьев назвал «козлищами» защитников сквера в Екатеринбурге

16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» впервые назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:39
Общество

Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом.
Обновлено в 04:32
Происшествия

СК завел дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

В Саратовской области зарегистрировано 13 случаев заболеваний корью

На сегодняшнем заседании в Общественной палате Саратовской области по повышению заболеваемости геморрагической лихорадкой и корью первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что ситуация с корью не такая масштабная, как с ГЛПС.По словам заместителя главы ведомства, в 2018 г. было зарегистрировано 2 случая, за 4 месяца 2019 г. - 13 подтвержденных заболеваний.
Обновлено в 05:40
Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка

В новой семье Ирины и бизнесмена Алексея Говырина грядет пополнение. Совсем недавно стало известно, что Ирина Слуцкая снова вышла замуж.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Турция объявила о начале операции на севере Ирака

Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика

Кремль ответил на требование освободить украинских моряков

Дмитрий Песков В ответ на требование Международного трибунала немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Украине задержанные бронекатера, Дмитрий Песков озвучил позицию России по этому вопросу.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Футбол

Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика

Магазины обяжут принимать у россиян бутылки по 7 рублей

Россияне смогут сдавать стеклотару в магазин и получать за это деньги. За каждую бутылку им будут платить по 5-7 рублей.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Политика

МТС перенесли дату закрытия реестра для участия в ГОСА

Совет директоров МТС перенес дату закрытия реестра акционеров для участия в годовом общем собрании с 24 мая на 3 июня, следует из материалов эмитента.
Обновлено в 04:53
Политика

Минобороны собирается ужесточить правила призыва

Минобороны предлагает изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» и перепроверять освобождение призывников от срочной службы по здоровью дважды в год.
Обновлено вчера в 02:22
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