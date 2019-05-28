Происшествия
Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минированииРИА Новости вчера в 23:57
Терминал внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали после сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, рейс из Москвы перенаправили в расположенный рядом международный терминал, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
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Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Общество
Владимир Соловьев назвал «козлищами» защитников сквера в Екатеринбурге
16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» впервые назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:39
Общество
Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом.
Обновлено в 04:32
Происшествия
СК завел дело после нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских
Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста
Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»
Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировано 13 случаев заболеваний корью
На сегодняшнем заседании в Общественной палате Саратовской области по повышению заболеваемости геморрагической лихорадкой и корью первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что ситуация с корью не такая масштабная, как с ГЛПС.По словам заместителя главы ведомства, в 2018 г. было зарегистрировано 2 случая, за 4 месяца 2019 г. - 13 подтвержденных заболеваний.
Обновлено в 05:40
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка
В новой семье Ирины и бизнесмена Алексея Говырина грядет пополнение. Совсем недавно стало известно, что Ирина Слуцкая снова вышла замуж.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика
Кремль ответил на требование освободить украинских моряков
Дмитрий Песков В ответ на требование Международного трибунала немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Украине задержанные бронекатера, Дмитрий Песков озвучил позицию России по этому вопросу.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Футбол
Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку
Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика
Магазины обяжут принимать у россиян бутылки по 7 рублей
Россияне смогут сдавать стеклотару в магазин и получать за это деньги. За каждую бутылку им будут платить по 5-7 рублей.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Политика
МТС перенесли дату закрытия реестра для участия в ГОСА
Совет директоров МТС перенес дату закрытия реестра акционеров для участия в годовом общем собрании с 24 мая на 3 июня, следует из материалов эмитента.
Обновлено в 04:53
Политика
Минобороны собирается ужесточить правила призыва
Минобороны предлагает изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу граждан РФ» и перепроверять освобождение призывников от срочной службы по здоровью дважды в год.
Обновлено вчера в 02:22