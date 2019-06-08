Происшествия

Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожараФАН 06:06

«Аэропорт Гоа временно закрыт на несколько часов из-за пожара, который произошел после того, как резервуар с топливом истребителя МиГ-29К оторвался и упал на землю при взлете [воздушного судна]», — пояснили в ВМС Индии. Уточняется, что самолет в результате инцидента не пострадал.
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Аэропорт Гоа закрыли после падения топливного бака взлетавшего МиГ-29

РБК07:57

Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара

ТАСС07:14

Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

РИА Новости07:51

Аэропорт Гоа закрыли из-за отвалившегося у истребителя МиГ-29К топливного бака

Lenta.ru06:34

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Газета.Ru06:31

Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе

Комсомольская правда06:19

У индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак

Интерфакс06:17
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
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Происшествия

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В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
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В Словении пройдет фестиваль «Душа баяна».
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
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Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК).
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Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
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Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
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Экономика

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Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
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Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

По данным ученых, питание фастфудом приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии.
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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Общество

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Политика

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Общество

Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:40
Футбол

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Футбол

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

Обновлено в 08:39
Политика

Медведчук не согласился с Путиным про опытность Зеленского

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал слова президента России Владимира Путина относительно неопытности украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:40
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