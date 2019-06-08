Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожараФАН 06:06

«Аэропорт Гоа временно закрыт на несколько часов из-за пожара, который произошел после того, как резервуар с топливом истребителя МиГ-29К оторвался и упал на землю при взлете [воздушного судна]», — пояснили в ВМС Индии. Уточняется, что самолет в результате инцидента не пострадал.

Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожара

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