Происшествия

Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожараФАН 06:06

«Аэропорт Гоа временно закрыт на несколько часов из-за пожара, который произошел после того, как резервуар с топливом истребителя МиГ-29К оторвался и упал на землю при взлете [воздушного судна]», — пояснили в ВМС Индии. Уточняется, что самолет в результате инцидента не пострадал.
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Аэропорт Гоа закрыли после падения топливного бака взлетавшего МиГ-29

РБК07:57

Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара

ТАСС07:14

Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе

Комсомольская правда06:19

Аэропорт Гоа закрыли из-за отвалившегося у истребителя МиГ-29К топливного бака

Lenta.ru06:34

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Газета.Ru06:31

Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

РИА Новости07:51

У индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак

Интерфакс06:17
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