Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейсРоссийская газета 05:22

Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Боинг 737-800 из аэропорта Внуково доставил в город на Волге 177 пассажиров. В Саратове самолет приземлился в 07:07 по московскому времени.
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