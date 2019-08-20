Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Боинг 737-800 из аэропорта Внуково доставил в город на Волге 177 пассажиров. В Саратове самолет приземлился в 07:07 по московскому времени.

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс

Политика Украина намерена начать поставки газа из Румынии "Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Футбол Назаров спел песню о победе «Спартака» над ЦСКА Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров сочинил очередную песню, посвящённую победе «красно-белых» над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.

Армия и оружие Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.

Здоровье Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.

Космос Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.

Музыка Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы С балкона отеля музыканты и певцы будут исполнять песни и партии из известных опер.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Армия и оружие Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Шоу-бизнес Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике Старшая дочь Брежневой впечатлила формами в купальнике 18-летняя Соня Киперман отдыхает у моря, где, разумеется, не обходится без пляжных фотографий.

Армия и оружие Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Общество У российских школьников могут появиться индивидуальные шкафчики Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учеников.

Происшествия СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.

Происшествия Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.

Происшествия В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.

Происшествия Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».

Авто Nissan показал новый Nissan Juke на официальных фото 3 сентября текущего года состоится официальный дебют Nissan Juke второго поколения.