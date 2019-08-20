Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейсРоссийская газета 05:22
Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Боинг 737-800 из аэропорта Внуково доставил в город на Волге 177 пассажиров. В Саратове самолет приземлился в 07:07 по московскому времени.
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Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый рейс из Внуково
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