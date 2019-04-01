Происшествия

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 Филевой

Москва 2400:29

В «Домодедово» назвали Филеву харизматичным лидером и яркой женщиной

ПРАЙМвчера в 17:04

В аэропорту Домодедово выразили соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Н.Филевой

Агентство Москвавчера в 16:54
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Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Обновлено в 07:46
Политика

Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента

Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 15:55
Политика

Отрыв Порошенко от Тимошенко сократился

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины результат действующего главы государства Петра Порошенко впервые упал ниже 16%, отрыв от идущей на третьем месте лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сократился до 2,6%.
Обновлено в 11:43
Экономика

Названа самая прибыльная компания в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Футбол

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани

Обновлено в 09:18
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына

В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты

Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
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Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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Эгельсбах
Коммуна в Германии, в федеральной земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Оффенбах. Население составляет 10 948 человек. Занимает площадь 14,82 км². Официальный код - 06 4 38 003.
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