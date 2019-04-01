Происшествия
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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В аэропорту Домодедово выразили соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Н.Филевой
Агентство Москвавчера в 16:54
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