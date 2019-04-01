Общество
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 вчера в 00:29
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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Аэропорт Шереметьево выразил соболезнования родным и близким погибшего акционера S7 Airlines Н.Филевой
Агентство Москвавчера в 11:17
«Аэрофлот» отметил вклад Филевой в рост авторитета РФ как авиационной державы
Телеканал 360°вчера в 04:28
«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой
Экономика сегодня31 марта в 17:11
«Домодедово» выразило соболезнования в связи с гибелью совладелицы S7 Наталии Филевой
Интерфакс31 марта в 16:52
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Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
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Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»
В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено вчера в 06:34
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанция
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer лишится рамы и станет дешевле
По информации издания Autohome, "посвежевший" Trailblazer лишится рамы и предстанет в облике обычного кросса с несущим кузовом и достаточно простой муфтой подключения задних колес.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено вчера в 06:13
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром
Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии
Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19