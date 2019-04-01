Общество
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой
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«Домодедово» выразило соболезнования в связи с гибелью совладелицы S7 Наталии Филевой
Интерфаксвчера в 16:52
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Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
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