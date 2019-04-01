Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.

Политика Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.

Происшествия Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

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Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

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Спорт Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.

Армия и оружие На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.

Политика Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.

Происшествия Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.

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Общество Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери Врио главы Забайкалья побывал дома у многодетной матери, из-за вопроса которой о тяжелой жизни он ранее практически расплакался во время прямой линии с местными жителями.

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Общество «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.