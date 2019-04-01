Общество

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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Аэропорт Шереметьево выразил соболезнования родным и близким погибшего акционера S7 Airlines Н.Филевой

Агентство Москва11:17

«Аэрофлот» отметил вклад Филевой в рост авторитета РФ как авиационной державы

Телеканал 360°04:28

«Аэрофлот»: Филева способствовала росту авторитета РФ как авиационной державы

ПРАЙМвчера в 17:10

«Аэрофлот» выразил соболезнования в связи со гибелью Филевой

Политика Сегоднявчера в 18:02

«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой

Экономика сегоднявчера в 17:11

Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 Филевой

Москва 2400:29

«Домодедово» выразило соболезнования в связи с гибелью совладелицы S7 Наталии Филевой

Интерфаксвчера в 16:52
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать бриллиантовую тиару принцессы Дианы

Свекр Меган Маркл запретил ей носить бриллиантовую тиару покойной принцессы Дианы.
Обновлено в 19:05
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28
Космос

Открытые лекции в Иркутском планетарии уже сегодня и в четверг

Вечером 2 и 4 апреля в Иркутском планетарии состоятся открытые лекции по астрофизике.
Обновлено в 19:12
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество

Состояние биробиджанских мостов может привести к транспортному коллапсу

Обновлено в 19:45
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика

СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Общество

Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено в 11:00
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

Обновлено в 10:33
Экономика

Путин поручил пересмотреть требования к застройщикам

Владимир Путин поручил правительству оптимизировать требования к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета.
Обновлено в 12:25
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено в 14:20
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Футбол

Егоров: арбитр Еськов верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Алексей Еськов принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива".
Обновлено в 08:40
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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