Общество
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 ФилевойМосква 24 00:29
Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.
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«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой
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«Домодедово» выразило соболезнования в связи с гибелью совладелицы S7 Наталии Филевой
Интерфаксвчера в 16:52
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
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