Экономика
Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убытокВедомости 13:23
Убыток за 2018 г. – бумажный, поскольку аэропорт потерял 7 млрд руб. на курсовых разницах, следует из отчетности. «Домодедово» получило убыток впервые как минимум за семь лет: в 2012–2017 гг. оно было прибыльным, отчетности за более ранний период на сайте аэропорта нет.
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