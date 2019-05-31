Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убытокВедомости 13:23

Убыток за 2018 г. – бумажный, поскольку аэропорт потерял 7 млрд руб. на курсовых разницах, следует из отчетности. «Домодедово» получило убыток впервые как минимум за семь лет: в 2012–2017 гг. оно было прибыльным, отчетности за более ранний период на сайте аэропорта нет.

Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убыток

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