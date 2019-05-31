Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое времяКоммерсантъ 18:47
Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го. Убыток, по словам аэропорта, связан с ослаблением рубля, он «не несет негативных последствий для финансовой устойчивости бизнеса группы».
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