Экономика
«Аэрофлот» заработает на дополнительных услугахКрасная весна вчера в 14:53
Увеличение прибыли в несколько раз от неавиационных услуг планирует получить «Аэрофлот» в ближайшее время, сообщил глава авиаперевозчика Виталий Савельев 16 марта на брифинге для журналистов.
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«Аэрофлот» планирует ввести ряд новых дополнительных платных услуг для пассажиров
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