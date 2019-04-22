Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетовИзвестия 00:04
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
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Хоккей
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»
Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Фото упаковки смартфона Meizu 16s подтверждает двойную камеру
Обновлено в 00:51
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Экономика
Банки готовят план против санкций
Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Во время празднования Пасхи в двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 03:20
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Стала известна единственная область Украины, где победил Порошенко
Петр Порошенко смог победить лишь во Львовской области - самом националистическом регионе Украины.
Обновлено в 04:18
Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Политика
В Крыму не рассчитывают на нормализацию отношений с Украиной
Глава парламента республики Крым Владимир Константинов скептически оценил перспективы восстановления отношений России и Крыма в связи с победой во вором туре президентских выборов в Украине актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:21
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Казани
Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет.
Обновлено вчера в 22:33