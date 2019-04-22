Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетовИзвестия 00:04

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
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На Дальнем Востоке начались продажи субсидированных авиабилетов

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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

РБКвчера в 22:18

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

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Льготные билеты Владивосток — Москва появились в продаже у «Аэрофлота»

Телеканал 360°вчера в 23:21

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ТАСС00:26

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

РИА Новостивчера в 21:13
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Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
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Фото упаковки смартфона Meizu 16s подтверждает двойную камеру

Обновлено в 00:51
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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
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Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

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В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
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Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
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Петербуржцев возмутили девушки, оседлавшие коня на Аничковом мосту

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Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Стала известна единственная область Украины, где победил Порошенко

Петр Порошенко смог победить лишь во Львовской области - самом националистическом регионе Украины.
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WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

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Глава парламента республики Крым Владимир Константинов скептически оценил перспективы восстановления отношений России и Крыма в связи с победой во вором туре президентских выборов в Украине актера Владимира Зеленского.
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Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

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Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
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Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тело хозяйки 1955 года рождения, ее дочери 1983 года рождения, зятя 1985 года и троих детей в возрасте от девяти месяцев до 11 лет.
Обновлено вчера в 22:33
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