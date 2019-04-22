Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетовИзвестия 00:04
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
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Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Теннис
Медведев поднялся на 5-ю строчку чемпионской гонки ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Домодедове
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Домодедове, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II
Елизавета II посетила воскресное богослужение в часовне Святого Георгия Принц Гарри также присутствовал, но без жены.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Религия
Православные христиане сегодня празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 03:45
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
В Москве отреставрируют особняк Мастера из романа Булгакова
В Москве отреставрируют особняк в Чистом переулке, в котором, как считается, жил главный герой романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 03:18
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины
Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения
Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек
Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в помешательстве
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о помешательстве экс-супруга, который оклеветал ее.
Обновлено в 02:42
Финансы
Ставки американских спекулянтов на рубль достигли новых рекордных значений
На неделе до 16 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 3.3% и достигли новых рекордных значений.
Обновлено в 02:32
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана
Полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину, рано утром разбивавшего фонари у подножия Мамаева кургана.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Авто
Компактный хот-хэтч Toyota Yaris GRMN испытали в Нюрбургринге
Японцы вывели на тесты «заряженный» хот-хэтч Toyota Yaris от GRMN.
Обновлено в 02:15