Происшествия

«Аэрофлот» запланировал покупку ста самолетов SSJ100 в этом годуДума ТВ вчера в 11:29

Компания «Аэрофлот» планирует подписать в 2019 году контракт на покупку ста самолетов марки Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Виталия Савельева. Он отметил, что оформление соответствующих договоренностей находится в стадии проработки.
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«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста SSJ-100 в этом году

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«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

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«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

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«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

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«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

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