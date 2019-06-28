Происшествия
«Аэрофлот» запланировал покупку ста самолетов SSJ100 в этом годуДума ТВ вчера в 11:29
Компания «Аэрофлот» планирует подписать в 2019 году контракт на покупку ста самолетов марки Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Виталия Савельева. Он отметил, что оформление соответствующих договоренностей находится в стадии проработки.
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«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100
Говорит Москвавчера в 10:37
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