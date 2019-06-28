Происшествия

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100Телеканал 360° вчера в 11:18

Несмотря на произошедшую в московском Шереметьево катастрофу, авиаперевозчик решил не отказываться от эксплуатации самолетов SSJ100. Кроме того, «Аэрофлот» планирует закупить еще 100 бортов.
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«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

РБКвчера в 14:07

«Аэрофлот» готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

РИА Новостивчера в 10:32

«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100

Телеканал 360°вчера в 11:18

«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100

Говорит Москвавчера в 10:37

«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

Коммерсантъвчера в 12:46

«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на поставку ста SSJ-100 в этом году

ТАССвчера в 10:31

«Аэрофлот» готов подписать до конца года контракт на поставку еще 100 SSJ-100

Интерфаксвчера в 10:52
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Обновлено вчера в 22:54
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В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
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Путин назвал произволом дело Голунова

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Происшествия

ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку

Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
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Футбол

Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

Обновлено в 03:18
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
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Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Обновлено вчера в 20:27
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области выявили завышение цен

Обновлено в 06:33
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Комми нокаутировал Бельтрана и защитил титул IBF в лёгком весе

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно провёл защиту пояса, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).
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От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль

Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года.
Обновлено в 01:55
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook черновик Конституции Украины в комиксах.
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Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма

Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.
Обновлено в 06:08
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено 26 июня в 14:06
Авто

Высокопроизводительную версию внедорожника Ford Bronco рассекретили

Появилась информация о высокопроизводительной модификации Ford Bronco Raptor.
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Театры

Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Авто

Начались продажи шикарного конкурента BMW X4 от Honda

Корпорация Honda сообщила о начале продаж шикарной версии кросс-купе Honda Avancier.
Обновлено в 00:24
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
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