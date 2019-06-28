Происшествия
«Аэрофлот» закупит 100 самолетов SSJ100Телеканал 360° вчера в 11:18
Несмотря на произошедшую в московском Шереметьево катастрофу, авиаперевозчик решил не отказываться от эксплуатации самолетов SSJ100. Кроме того, «Аэрофлот» планирует закупить еще 100 бортов.
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«Аэрофлот» готов подписать в этом году контракт по покупке ста самолётов Sukhoi Superjet 100
Говорит Москвавчера в 10:37
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