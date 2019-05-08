Происшествия
«Аэрофлот» задержал и отменил шесть рейсов Superjet 100Русская Планета 10:27
«Аэрофлот» 8 мая отменил и задержал шесть запланированных в этот день рейсов самолетов Superjet 100. Это коснулось как внутренних, так и международных перелетов. В частности, из-за технической неисправности был заменен самолет, который планировал направиться из Ростова-на-Дону в Москву.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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