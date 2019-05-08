Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах SuperjetСвободная Пресса 13:47
Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные электронных табло аэропортов и системы бронирования билетов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Космос
Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт
Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
Обновлено в 18:33
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте.
Обновлено в 14:28
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Путешествия
Туристы потеряли в 2018 году около 600 млн из‐за мошенников
Туристы потеряли около 600 миллионов рублей за год из-за действий мошенников.
Обновлено в 01:43
Политика
Зеленский не избавится от Авакова до выборов в Раду
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не имеет рычагов влияния на состав кабинета министров до тех пор, пока есть существующая коалиция в Верховной раде.
Обновлено в 17:30
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент
Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
Обновлено в 15:48
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29