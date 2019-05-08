Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах SuperjetСвободная Пресса 13:47

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные электронных табло аэропортов и системы бронирования билетов.
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«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти вылетов Superjet за сутки

Новая газета14:39

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Ведомости14:28

«Аэрофлот» после отмены рейсов с SSJ убрал из расписания еще 17 рейсов

РБК14:19

«Аэрофлот» за последние сутки отменил или перенес более десяти рейсов, которые должны были выполнить «Суперджеты»

Эхо Москвы15:00

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

News.ru11:02

Отменены еще два рейса SSJ-100

Lenta.ru09:54

«Аэрофлот» за день отменил пять рейсов c SSJ-100

Интерфакс10:23
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