«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах SuperjetСвободная Пресса 13:47

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные электронных табло аэропортов и системы бронирования билетов.

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

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