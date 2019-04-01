Происшествия
«Аэрофлот» выразил соболезнования в связи со гибелью ФилевойПолитика Сегодня вчера в 18:02
Коллектив и руководство «Аэрофлота» выразили соболезнования в связи с гибелью совладельца авиакомпании S7 Натальи Филевой. Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Источник РИА «Новости» сообщил, что на борту воздушного судна были трое россиян, все они погибли.
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«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой
Экономика сегоднявчера в 17:11
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Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции
Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Главный тренер «Анжи» заявил об отставке после матча с «Краснодаром»
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев после поражения команды в Краснодаре заявил о своей "несостоятельности" на этом посту и решении уйти в отставку.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Мэр Челябинска выполнил поручение нового губернатора «о шаурме»
Ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, возмутивший нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера при первом знакомстве с городом, прекратил работу.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тульской области
Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем.
Обновлено 30 марта в 06:15
Экономика
Петербургская розничная компания закроет десятки магазинов
Сокращение розничного бизнеса ПБ началось осенью 2016 года, когда компания закрыла все магазины «Полушка» в Москве и выставила на продажу два помещения в Петербурге и одно — в Великом Новгороде.
Обновлено в 02:14
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Технологии
В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты
В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину
В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину.
Обновлено в 01:54
Общество
Глава Екатеринбурга оценил состояние обуви горожан
Во время объезда территории мэр не исключил, что уволит двух заместителей главы Кировского района за сугробы у завода «Три тройки».
Обновлено в 02:05
Финансы
Рубль стремительно вырос к доллару и евро
Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Экономика
В России выросли социальные пенсии
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей.
Обновлено в 00:30
Общество
В Башкирии разработано мобильное приложение по ямочному ремонту
На оперативном совещании в правительстве РБ председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о выполнении поручения врио Главы РБ Радия Хабирова — разработке мобильного приложения, интегрированного с интерактивной картой ямочного ремонта РБ.
Обновлено в 02:14
Авто
Новый Suzuki Wagon R за 390 тысяч рублей пользуется ажиотажным спросом
Стоимость нового Wagon R с литровым ДВС стартует с 419 000 рупий, что соответствует 390 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Заседание по иску Артема Аветисяна пройдет в закрытом режиме
Заседание о принятии обеспечительных мер в рамках иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс" по ходатайству "Восточного" пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 01:52
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
ЖКХ
Весенний месячник благоустройства начинается в Москве
Традиционный месячник по весенней уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Семейный бизнес Филевых. Как устроена структура собственности в S7
Обновлено вчера в 15:29
Спорт
Загитова снялась в модных образах для японского журнала
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приняла участие в фотосъемке для модного журнала в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:34
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08