Происшествия
«Аэрофлот» выразил соболезнования в связи со гибелью ФилевойПолитика Сегодня вчера в 18:02
Коллектив и руководство «Аэрофлота» выразили соболезнования в связи с гибелью совладельца авиакомпании S7 Натальи Филевой. Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Источник РИА «Новости» сообщил, что на борту воздушного судна были трое россиян, все они погибли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Домодедово» выразило соболезнования в связи с гибелью совладелицы S7 Наталии Филевой
Интерфаксвчера в 16:52
«Аэрофлот» и «Домодедово» соболезнуют в связи с гибелью Наталии Филевой
Экономика сегоднявчера в 17:11
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Экономика
Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 0,5%
Погрузка на сети РЖД, по оперативной информации, в марте 2019 года составила 113,3 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:26
Политика
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина
Обновлено вчера в 06:28
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего 1,5 мегабайта
Ученые говорят, что их расчеты являются весьма грубыми и не могут использоваться для точной оценки объема лингвистической информации в мозге.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
В Британии поддержали флешмоб российских учителей в купальниках
Британские газеты The Sun и Daily Mail написали о флешмобе в купальниках, который российские учителя запустили в соцсетях в поддержку уволенной за фотографию в купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
На избирательном участке в Киеве повесили карту Украины без Крыма
На одном из избирательных участков в Киеве на стену повесили карту Украины без Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 04:47
Общество
Названы худшие производители тушенки
В черный список попала тушенка «Лужский консервный завод», в которой обнаружили большое количество растительного углеводного компонента, о котором умолчали в составе.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Тимати и его девушка отписаны друг от друга в соцсетях
35-летний Тимати и 23-летняя Анастасия Решетова отписаны друг от друга в «Инстаграме». Напомним, пара вместе уже несколько лет.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Бивол стал боксером месяца по версии WBA
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15