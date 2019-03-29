«Аэрофлот» выразил соболезнования в связи со гибелью ФилевойПолитика Сегодня вчера в 18:02

Коллектив и руководство «Аэрофлота» выразили соболезнования в связи с гибелью совладельца авиакомпании S7 Натальи Филевой. Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Источник РИА «Новости» сообщил, что на борту воздушного судна были трое россиян, все они погибли.

«Аэрофлот» выразил соболезнования в связи со гибелью Филевой

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