Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.
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с чего всё началось
«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении
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