«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

с чего всё началось

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

Общество «Фейсбук» пересмотрит рекламную политику из-за обвинений в дискриминации Сообщается, что за урегулирование пяти исков компания готова заплатить около пяти миллионов долларов.

Здоровье В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.

Футбол Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань» Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Общество Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Энергетика В России просроченный долг за газ вырос на 6,6% Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Армия и оружие Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Шоу-бизнес Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.

Политика В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).

Общество На Камчатке снегопады вызвали повышенную опасность схода снежных лавин Опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок возросла на Камчатке из-за принесенных циклоном снегопадов, сообщает в среду Камчатский противолавинный центр.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.

ЖКХ Понаблюдаем за собой и соседями? На совещании администрации города представители телекоммуникационной компании презентовали новую систему контроля жилых помещений и придомовых территорий.

Здоровье Индивидуальный подход: как работает соцслужба Абхазии Асида Квициния, Sputnik До 2017 года в Абхазии не было социальной службы, только два года назад начался отбор и обучение людей, которые могли бы исполнять обязанности социальных работников.

Экономика Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций.

Армия и оружие Шойгу передал Асаду послание Путина Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.

Происшествия Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Экономика Росстат сообщил о росте промышленного производства В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.