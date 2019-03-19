«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

с чего всё началось

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

Политика Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.

Экономика Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций.

Армия и оружие В ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневые точки украинских силовиков, с которых обстреливались населенные пункты ДНР, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Кино Пермская порноактриса потеряла сознание на съемках в США Пермская порноактриса Виктория Сверчкова потеряла сознание во время работы на съемках в штате Индиана (США).

Политика В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.

Политика Основатель Baring Vostok Майкл Калви отказывается политизировать арест Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok, которого подозревают в хищении у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, заявил, что не хочет, чтобы его арест политизировали.

Здоровье Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.

Политика Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple «Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Футбол Представлен мяч отборочного турнира Евро-2020 Портал Squawka в своем Твиттере опубликовал мяч, который будет использоваться в квалификационном турнире Евро-2020.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Экономика Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.

Происшествия Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Политика Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.

Политика США расширили санкции против Венесуэлы Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.

Футбол Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю» Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет.