«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

с чего всё началось

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

Футбол Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.

Гаджеты Названы цены Huawei P30 и P30 Pro Инсайдер Роланд Куанд назвал цены флагманов Huawei P30 и P30 Pro.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Происшествия Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Армия и оружие НАТО сообщает о неспадающей активности боевой авиации РФ над Балтикой Истребители НАТО с базы Зокняй в Литве и Эмари в Эстонии за минувшую неделю, с 11 по 17 марта, четырежды взлетали для сопровождения российской боевой авиации над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 марта.

Космос Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25» Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Шоу-бизнес Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Политика Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.

Шоу-бизнес Лолита Милявская раскрыла секрет своего омоложения Певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками видео, на котором видно, как макияж делает её лицо гораздо моложе.

Происшествия В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.

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Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.

Хоккей ЦСКА вырвал победу в матче с «Динамо» ЦСКА обыграл "Динамо" (2:1) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-1 в пользу московских армейцев.