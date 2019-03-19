Транспорт
На рейсах «Аэрофлота» и «России» появятся безбагажные тарифыРИА Новости 04:09
С 2 апреля авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вводят на ряде направлений безбагажные тарифы, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". Отмечается, что такая услуга появится по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке.
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«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.RT на русском04:22
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