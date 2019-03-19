«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

с чего всё началось

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

Происшествия Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Помощница Юлии Началовой рассказала о последних словах певицы Помощница певицы Анна Исаева немного отошла от шока и рассказала, о чём был их последний разговор.

Политика Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

Политика Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Футбол Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Экономика Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.

Футбол Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.

Шоу-бизнес Кортни Кардашьян показала обнаженное фото в ванной Кортни Кардашьян показала поклонникам обнаженное фото, сделанное в ванне с пеной.

Экономика Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.

Наука В Великобритании установили личность Джека-потрошителя Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.

Шоу-бизнес Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".

Политика Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Музыка Gesloten Cirkel и Эллен Аллиен выступят на фестивале Present Perfect С лайвами выступят Gesloten Cirkel, KiNK (он представит программу "Kirilik"), Ninos Du Brasil, Egyptian Lover, J-Zbel, Dollkraut и группа Pinkshinyultrablast.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.

Политика Журналистку «Коммерсанта» уволили за критику Беглова Корреспондента газеты «Коммерсант» Марию Карпенко уволили, по её словам, из-за недовольства Кремля и Смольного критическими замечаниями в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она публикует в телеграм-канале «Ротонда».

Политика Опубликован антирейтинг кандидатов в президенты Украины Специалисты социологической группы «Рейтинг» опубликовали список кандидатов в президенты Украины, которые пользуются наименьшей популярностью у избирателей «самостийной».