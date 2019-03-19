«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направленийRT на русском 04:22

с чего всё началось

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». В пресс-службе объяснили это решение многочисленными просьбами пассажиров, которые путешествуют налегке.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Спорт Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.

Авто «Бессмысленный спорт»: LADA Vesta Sport сравнили с тюнингованной Vesta на динамометре В гонке с места и со скорости в 40 км/ч Vesta Sport одолела обычную «Весту», однако разница в динамике двух седанов оказалась малозаметной, а потому, зрители блогера раскритиковали «бессмысленный спорт».

Футбол Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

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Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной попала в больницу Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Хоккей ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.

Игры NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Происшествия СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид» СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

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Экономика Патрушев: Экспорт продукции АПК из ДФО вырастет за счет рыбы и сои Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на совещании "О планируемых объемах производства экспорта продукции АПК", которое сегодня состоялось во Владивостоке, рассказал, за счет чего, на его взгляд, будет расти экспорт продукции сельскохозяйственного комплекса из регионов Дальневосточного федерального округа в ближайшие пять лет.

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