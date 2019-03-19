Транспорт
«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы для некоторых рейсовГородской репортер 05:24
Безбагажные тарифы начнут действовать для некоторых среднемагистральных рейсов компании «Аэрофлот» и «Россия». Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
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с чего всё началось
«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.RT на русском04:22
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