«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы для некоторых рейсовГородской репортер 05:24

с чего всё началось

Безбагажные тарифы начнут действовать для некоторых среднемагистральных рейсов компании «Аэрофлот» и «Россия». Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

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Здоровье Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.

Армия и оружие Им предстоит покорять моря и глубины Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Общество В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.

Экономика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Политика Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Здоровье 154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области 154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.

Экономика Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Политика Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.

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Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне» Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Спорт Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничёва Французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.