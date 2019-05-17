Происшествия
«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100Lenta.ru 14:43
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
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