Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государстваРБКвчера в 07:49
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
РБКвчера в 07:49
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Правительство России утвердило создание ТОР в Дагестане
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городском округе «Дагестанские Огни» Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России
Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что России грозит дефицит алмазов.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
Китайская экономика продолжает замедляться
Промышленное производство в КНР в ноябре выросло на 5,4%, тогда как опрошенные Reuters аналитики ждали роста в 5,9%.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей
Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Россия начала закупки газа в Сингапуре
Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
«Башнефть» успешно интегрировалась в состав «Роснефти»
«Башнефть» успешно интегрировалась в состав группы «Роснефть».
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд
Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Фирма из Мичуринска подала в суд на «Россельхозбанк» и выиграла дело
Согласно материалам дела, фирма «АгроТрейд», занимающаяся оптовой торговлей с октября 2017 года, подала иск к «Россельхозбанку», который заблокировал дистанционное обслуживание счета фирмы.
Обновлено вчера в 18:29