Экономика

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
РБК
07:49

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
РБК07:49

Подробнее о событии

«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц

News.ru09:30

За доставку первых лиц России по воздуху в 2019 году «Аэрофлот» получит более 4,6 миллиарда рублей

Интересант08:57

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс на перевозку первых лиц государства

Эхо Москвы08:31

Назван доход «Аэрофлота» от перевозки первых лиц страны

Ридус08:18

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

РБК07:49

«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц РФ

Finam.Ru07:31

«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц страны в 2019 году

Интерфакс07:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
Обновлено в 07:20
Финансы

Китайская экономика продолжает замедляться

Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Обновлено в 06:40
Экономика

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть

Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Экономика

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Минприроды ожидает дефицит алмазов в России.
Обновлено в 10:15
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

Обновлено в 02:17
Экономика

Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн тонн

Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн т, ячменя - 16,6 млн т, кукурузы - более 10 млн т. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
Обновлено в 06:52
Экономика

Сбербанк оценил расходы россиян на поездки по России

По оценкам аналитиков кредитной организации, объем рынка внутреннего туризма по итогам года в целом увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Ускорение роста более чем в два раза в Сбербанке объясняют проведением в России чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 09:43
Энергетика

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:14
Экономика

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Обновлено в 07:01
Экономика

Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.
Обновлено в 07:48
Экономика

Хачатур Помбухчан вошёл в совет директоров «Азбуки вкуса»

Помбухчан вошёл в совет как независимый директор в начале ноября.
Обновлено в 10:14
Главное