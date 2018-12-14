«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Экономика Экономика Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Экономика Экономика Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.

Экономика Экономика Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу 13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.

Экономика Экономика Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России Минприроды ожидает дефицит алмазов в России.

Экономика Экономика Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).

Экономика Экономика «Газпром» купит небоскреб у «Газпрома» «Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Экономика Экономика Российские томаты опустились в цене ниже импортных Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.

Экономика Экономика Шампанское в России подорожает на четверть По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.

Энергетика Энергетика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».

Экономика Экономика Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии «Экстра М» В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких издательств сообщила о прекращении с 1 января хозяйственной деятельности типографии "Экстра М". Издания вынуждены срочно искать другие типографии, пишет газета, а исполнительный директор "Экстра М" Константин Чуев от комментариев отказался.

Экономика Экономика Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Экономика Экономика Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.