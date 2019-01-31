Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-классКоммерсантъ 10:31
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки. «Пиво на рейсах от 6 часов, вино на ряде рейсов от 3 часов»,— рассказали «РИА Новости» в авиакомпании. Представитель авиакомпани сказал РБК, что будет возвращен сервис, «который был раньше».
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с чего всё началось
Авиакомпания «Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в экономклассе с 1 февраля. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.РБК09:44
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