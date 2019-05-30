Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 30%

Коммерсантъ17:32

Убыток «Аэрофлота» в 1 квартале увеличился на 51%

Finam.Ru11:52

Убытки «Аэрофлота» выросли более чем на 50 %

ФедералПресс17:19

Выручка «Аэрофлота» в первом квартале превысила 138 млрд рублей

ТАСС14:33

«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости12:25

«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%

Интерфакс12:52

«Аэрофлот» перевез половину российских пассажиров и ушел в сильный убыток

РБК14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

Обновлено в 04:36
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР

Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Культура

Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Обновлено в 10:53
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Кино

Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата

Обновлено в 05:38
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Политика

Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Обыски прошли в подконтрольных Крабовому королю Приморья фирмах

Напомним, сам Дмитрий Дремлюга 6 лет проживает заграницей, как и еще 7 из 12-ти крупнейших участников крабового бизнеса в России.
Обновлено в 17:07
Общество

В России могут ввести отцовский капитал

Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Политика

Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию

В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Экономика

Петербург в 2020 году начнет выполнять четыре приоритетных транспортных проекта

Как ранее рассказал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, 25 проектов по развитию транспортной сети Санкт-Петербурга, которые планируется реализовать до 2024 года, получат финансовую поддержку федерального центра.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»

На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Авто

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска

На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Футбол

Кудряшов прибыл в расположение сборной России

Защитник сборной России и турецкого клуба «Истанбул Башакшекир» Федор Кудряшов прибыл на базу в Новогорск, где в составе национальной команды будет готовиться к матчам отборочного раунда Евро-2020.
Обновлено в 10:35
Общество

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.
Обновлено вчера в 08:49
Авто

Кроссовер Buick Encore GX придет в Америку из Китая

Обновлено в 13:49
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Наука

Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Политика

Украина введет новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму

Киев подготовил санкции в отношении 28 российских научных и музейных учреждений из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 14:25
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

На Малом проспекте Петроградской стороны частично обрушился фасад дома

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами

Обновлено в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное