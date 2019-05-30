Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС вчера в 12:13

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 30%

Коммерсантъвчера в 17:32

«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомостивчера в 12:25

Убытки «Аэрофлота» выросли более чем на 50 %

ФедералПрессвчера в 17:19

Выручка «Аэрофлота» в первом квартале превысила 138 млрд рублей

ТАССвчера в 14:33

«Аэрофлот» перевез половину российских пассажиров и ушел в сильный убыток

РБКвчера в 14:49

«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%

Интерфаксвчера в 12:52

Убыток «Аэрофлота» в 1 квартале увеличился на 51%

Finam.Ruвчера в 11:52
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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол

Конте назначен главным тренером «Интера»

Обновлено в 02:08
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»

Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Обновлено в 02:02
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Транспорт

В Подмосковье затопило автомобильный туннель

Водители не могут объехать это место, пробка составляет около двух километров. На месте работают экстренные службы.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия

Производственные предприятия охотнее всех берет на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
Обновлено вчера в 21:58
Транспорт

Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Космос

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Обновлено 29 мая в 14:23
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Обновлено в 01:00
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC

Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные аварии

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за смертельные аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери

Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Происшествия

Палестинец напал с ножом на евреев в Иерусалиме

Палестинец, вооруженный ножом, ранил двоих евреев на улице Иерусалима и был застрелен военной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Интерьер «самолета Судного дня» показали в США

Воздушное судно E-4B было разработано на базе Boeing 747. На данный момент в американском парке ВВС насчитывается четыре таких самолета.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары

Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
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