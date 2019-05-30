Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости12:25

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

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Интерфакс12:52

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ПРАЙМ12:09

Аэрофлот увеличил чистый убыток в 1,5 раза до 15,75 млрд р

Financial One12:03

Убыток «Аэрофлота» в 1 квартале увеличился на 51%

Finam.Ru11:52
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Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

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Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
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