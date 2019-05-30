Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь
Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений
Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
Обновлено в 20:37
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено в 14:32
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Пятеро детей пострадали в Улан-Удэ после того, как ветром перевернуло батут, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.
Обновлено в 04:41
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1
Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Политика
Хиллари Клинтон займется съемками фильмов
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена совместно со своей дочерью Челси создать продюсерскую компанию для съемок фильмов, «сделанных женщинами о женщинах», пишет 30 мая Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Здоровье
В России расширят перечень продуктов с маркировкой «Светофор»
Роспотребнадзор предложил расширить перечень продуктов питания с цветовой маркировкой «Светофор», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков
Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.
Обновлено в 19:18
Музыка
Во время концерта Пелагеи у астраханского театра протекла крыша
Знаменитая певица Пелагея давала в нем накануне концерт. Теперь она тоже знает, что такое "Обновленная Астрахань"
Обновлено вчера в 17:29
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24