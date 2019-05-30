Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 30%

Коммерсантъ17:32

«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости12:25

Убытки «Аэрофлота» выросли более чем на 50 %

ФедералПресс17:19

Выручка «Аэрофлота» в первом квартале превысила 138 млрд рублей

ТАСС14:33

«Аэрофлот» перевез половину российских пассажиров и ушел в сильный убыток

РБК14:49

«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%

Интерфакс12:52

Убыток «Аэрофлота» в 1 квартале увеличился на 51%

Finam.Ru11:52
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Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
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Ксения Бородина не хочет третьего ребенка

Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
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В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь

Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений

Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
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Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

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Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено в 14:32
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Пятеро детей пострадали в Улан-Удэ после того, как ветром перевернуло батут, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.
Обновлено в 04:41
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие

Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1

Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 05:50
Политика

Хиллари Клинтон займется съемками фильмов

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена совместно со своей дочерью Челси создать продюсерскую компанию для съемок фильмов, «сделанных женщинами о женщинах», пишет 30 мая Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Здоровье

В России расширят перечень продуктов с маркировкой «Светофор»

Роспотребнадзор предложил расширить перечень продуктов питания с цветовой маркировкой «Светофор», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков

Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.
Обновлено в 19:18
Музыка

Во время концерта Пелагеи у астраханского театра протекла крыша

Знаменитая певица Пелагея давала в нем накануне концерт. Теперь она тоже знает, что такое "Обновленная Астрахань"
Обновлено вчера в 17:29
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено в 19:29
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Кино

Шкулев: Забайкальский кинофестиваль проводится на спонсорские средства

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
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