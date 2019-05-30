Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Ведомости12:25

Убыток «Аэрофлота» в 1 квартале увеличился на 51%

Finam.Ru11:52

Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I квартал вырос на 51,2%

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«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%

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«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Капитал страны13:46

Аэрофлот увеличил чистый убыток в 1,5 раза до 15,75 млрд р

Financial One12:03

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

ТАСС12:13
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
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В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
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Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
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Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
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Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
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