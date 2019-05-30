Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%ТАСС 12:13
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
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Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
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Новому «Королю Льву» гарантируют огромные сборы после успеха «Аладдина»
Режиссер картины Джон Фавро пообещал поклонникам, что они получат более реалистичную историю, в которой будет больше новых сцен и песен.
Обновлено в 11:15
Происшествия
По делу о взрыве в академии Можайского арестовали преподавателя
Преподавателю Военно-космической академии имени Можайского предъявили обвинение во взрыве. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц
Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
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Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
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Обновлено в 04:11
Политика
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Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Финансы
В ЦБ назвали основные риски для российской экономики
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Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В США мужчина поджег себя возле Белого дома
В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ
Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
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Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Политика
Кремль опасается русофобии в предвыборной кампании в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на отсутствие русофобии в основе предвыборной кампании в США.
Обновлено в 05:46
Общество
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено в 10:02
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште
Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30