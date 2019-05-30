Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%News.ru вчера в 12:40

Чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,75 млрд рублей. Наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на авиационное топливо.
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Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается
 в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.
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Finam.Ruвчера в 11:52
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