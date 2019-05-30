Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%News.ru вчера в 12:40
Чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,75 млрд рублей. Наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на авиационное топливо.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.Ведомостивчера в 12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:58
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Футбол
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн
Обновлено в 14:53
Футбол
Сборная Франции снова победила, у Панамы есть шанс на плей-офф
В плей-офф вышли Франция и Мали, а Панама может стать одной из лучшей третьих команд.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Политика
Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности
Несмотря на модернизацию армии и сотрудничество с НАТО, украинская «оборонка» уже практически остановила деятельность.
Обновлено в 08:57
Футбол
Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»
Обновлено в 08:17
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе
Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
Обновлено в 19:07
Политика
Путин утвердил новые имена аэропортов
Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего Карлоса
Испанская "Севилья" достигла договоренности с "Нантом" о переходе из французского клуба футболиста Диего Карлоса, сообщается на сайте команды чемпионата Испании.
Обновлено в 17:50
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Apple может полностью отказаться от iTunes
Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Время определило армейские приоритеты
Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48