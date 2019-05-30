«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%News.ru вчера в 12:40

с чего всё началось

Чистый убыток «Аэрофлота» за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,75 млрд рублей. Наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на авиационное топливо.

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

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Происшествия Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Футбол Сборная Франции снова победила, у Панамы есть шанс на плей-офф В плей-офф вышли Франция и Мали, а Панама может стать одной из лучшей третьих команд.

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Армия и оружие В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности Несмотря на модернизацию армии и сотрудничество с НАТО, украинская «оборонка» уже практически остановила деятельность.

Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

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Политика Путин утвердил новые имена аэропортов Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Происшествия В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

Футбол «Севилья» достигла договоренности с «Нантом» о переходе Диего Карлоса Испанская "Севилья" достигла договоренности с "Нантом" о переходе из французского клуба футболиста Диего Карлоса, сообщается на сайте команды чемпионата Испании.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Политика Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.

Гаджеты Apple может полностью отказаться от iTunes Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.

Армия и оружие Время определило армейские приоритеты Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.