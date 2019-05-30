Экономика
«Аэрофлот» в I квартале нарастил убыток на 51% и выручку на 23%Интерфакс вчера в 12:52
Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере 16,5 млрд рублей. Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 21,3 млрд руб.
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Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.Ведомостивчера в 12:25
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
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Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
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Происшествия
Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии
Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС
Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирины Александровой, взятой ранее под арест, оставил меру пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу прежней, отказав стороне защиты в удовлетворении жалобы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:37
Политика
Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину
Опубликованные 24 мая результаты опроса ВЦИОМа (по данным на 19 мая) показали, что доля россиян, доверяющих президенту, составила 31,7%, что стало самым низким показателем у Путина за 13 лет.
Обновлено в 05:36
Политика
Порошенко избран лидером новой партии «Европейская солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран главой новой партии "Европейская солидарность", в которую был переименован "Блок Петра Порошенко".
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала главного охранника своего дома
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей давно живет в загородном доме с внушительным участком.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
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Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Ливерпуль» обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов
Тренерский штаб английского «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал 23 футболистов, которые попали в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Обновлено в 08:28
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Общество
У Кремля задержали активиста с плакатом «Против системы Станиславского»
В апреле Никульшину, Ершова и Максима Карнаухова задержали по пути на церемонию "Золотая маска".
Обновлено в 06:44
Политика
Вячеслав Володин посетит Сербию с рабочим визитом
В понедельник, 3 июня, делегация Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетит с рабочим визитом Республику Сербия.
Обновлено в 09:06
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Болельщики проголосовали за лучшего игрока сезона в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Самолет времен Второй мировой войны разбился в Польше
Обновлено в 07:43
Здоровье
На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека
Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.
Обновлено в 08:51
Общество
Суд оставил косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье
Обновлено в 06:42
Кино
Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.
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Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Музыка
Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28