Общество
«Аэрофлот» создает хаб в КрасноярскеКоммерсантъ 08:26
Летом 2020 года ПАО «Аэрофлот» запустит работу хаба (транспортного узла) в международном аэропорту Красноярска. Стороны подписали соответствующее соглашение на Красноярском экономическом форуме. Авиакомпания организует прямые рейсы из Красноярска в Китай, страны Юго-Восточной Азии.
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