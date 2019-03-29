Общество

«Аэрофлот» создает хаб в КрасноярскеКоммерсантъ 08:26

Летом 2020 года ПАО «Аэрофлот» запустит работу хаба (транспортного узла) в международном аэропорту Красноярска. Стороны подписали соответствующее соглашение на Красноярском экономическом форуме. Авиакомпания организует прямые рейсы из Красноярска в Китай, страны Юго-Восточной Азии.
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«Аэрофлот» подтвердил намерение создать авиахаб в аэропорту Красноярска

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