Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»REGNUM вчера в 19:17
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
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«Аэрофлот» отменяет в субботу 13 парных рейсов из Шереметьево, ссылается на погоду
Интерфаксвчера в 11:13
«Аэрофлот» отменил в Шереметьево рейсы по 13 направлениям 22 июня из-за неблагоприятных погодных условий
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