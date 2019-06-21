Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»REGNUM вчера в 19:17

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
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