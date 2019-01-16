Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний ВостокРБК 08:47
Деньги на субсидируемые полеты закончились в среду, 16 января, уточнили в компании. «В связи с освоением лимита государственных субсидий «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж», — следует из заявления.
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с чего всё началось
16 января авиакомпания «Аэрофлот» сообщила на своем сайте, что госсредства, выделенные на субсидируемые полеты на Дальний Восток и внутри региона, закончились, в связи с чем перевозчик приостановил бронирование мест и обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование.Известия12:50
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