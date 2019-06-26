«Аэрофлот» повышает топливные сборыНакануне.Ru вчера в 19:03

с чего всё началось

Авиакомпания "Аэрофлот" повышает с 1 июля размер топливного сбора. Это касается некоторых внутренних и международных рейсов. В первом случае топливный сбор увеличится до 2 тыс. 700 руб. с 2 тыс. 465 руб.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.

Общество Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.

Происшествия В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.

Армия и оружие Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом» Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.

Политика Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.

Экономика Выплаты вкладчикам разорившихся банков увеличат не раньше 2022 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено инициировать расширение страхового покрытия вкладчиков и увеличения предельного размера выплат в 2022 году.

Происшествия Акулы убили юную американку на Багамах Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.

Политика США приготовились к введению санкций против «Северного потока-2» Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект, направленный на введение санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Наука Искусственный интеллект превзошел все ожидания Команда исследователей из нескольких институтов США впервые создала систему искусственного интеллекта, который может симулировать вселенную.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.