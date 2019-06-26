Экономика
«Аэрофлот» повышает топливные сборыНакануне.Ru вчера в 19:03
Авиакомпания "Аэрофлот" повышает с 1 июля размер топливного сбора. Это касается некоторых внутренних и международных рейсов. В первом случае топливный сбор увеличится до 2 тыс. 700 руб. с 2 тыс. 465 руб.
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с чего всё началось
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.Коммерсантъвчера в 13:44
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«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ
Интерфакс - Россиявчера в 09:51
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
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