Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в ГрузиюЭхо Москвы 01:01
Авиакомпания прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю. Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости.
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Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
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Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе
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Ученые Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, связанных с болезнью Паркинсона.
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Обновлено в 01:39
Происшествия
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«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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