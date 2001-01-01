Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в ГрузиюЭхо Москвы 01:01

Авиакомпания прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю. Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости.
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«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

RT на русском01:09

«Аэрофлот» прекращает полеты в Грузию с 8 июля

ФАН01:17

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Говорит Москва00:41

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

Эхо Москвы01:30

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

ТАСС01:22

«Аэрофлот» полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля

Агентство Москва00:46

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

РБК01:05
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