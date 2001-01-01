«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в ГрузиюЭхо Москвы 01:01

Авиакомпания прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю. Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости.

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

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