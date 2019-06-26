Общество

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсахТАСС 10:10

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
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«Аэрофлот» заявил о повышении с 1 июля топливных сборов

Росбалт11:11

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы на рейсы по России и в страны СНГ

Коммерсантъ11:03

«Аэрофлот» с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри РФ и в страны СНГ

Интерфакс - Россия09:51

«Аэрофлот» объявил о повышении топливных сборов

Дождь10:18

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

ТАСС10:10

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

РБК10:00

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

News.ru10:29
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