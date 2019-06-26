«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсахТАСС 10:10

с чего всё началось

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

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