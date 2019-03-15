Экономика
«Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услугРБК 15 марта в 11:59
Группа «Аэрофлот» готова увеличивать выручку за счет неавиационных услуг пассажирам, сообщил на брифинге гендиректор компании Виталий Савельев, передает корреспондент РБК.
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«Аэрофлот» планирует ввести ряд новых дополнительных платных услуг для пассажиров
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