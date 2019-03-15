«Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услугРБК вчера в 11:59

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Шоу-бизнес Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом Телеведущая Ксения Собчак, появившаяся в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Политика Отношение украинцев к России улучшается, заявил Медведчук Несмотря на антироссийскую политику, которую проводят киевские власти, отношение простых украинцев к России улучшается, заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политика Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком — 2» Евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью польскому изданию Newsweek заявил, что у ЕС есть инструменты для борьбы с "Северным потоком — 2".

Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Интернет В работе Telegram произошел сбой В работе мессенджера Telegram произошел сбой, в результате которого около 70 тысяч пользователей смогли войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.

Происшествия Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ Накануне вечером радикально настроенные приверженцы автокефалии залили смолой замки на двери церкви.

Армия и оружие При обстреле в Донбассе погиб солдат украинской армии При обстреле позиций ВСУ был ранен еще один солдат, пишет РИА Новости. Перестрелка произошла около поселка Хутор Вольный.

Политика Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.

Космос Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука» для МКС Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в середине 2020 года запустят на МКС, в августе будет перевезён из Центра Хруничева в РКК "Энергия" для предполётных испытаний, сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Общество В Риге прошло шествие легионеров СС Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Политика Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.

Музыка Лайма Вайкуле раскритиковала Бузову как певицу Говоря о начинающих артистах, знаменитая исполнительница разъяснила, почему для молодых певцов так важны живые выступления и почему, в свою очередь, зрителям тоже очень важно посещать их концерты.

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином» Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.

Происшествия Австралийский подросток бросил яйцо в сенатора из-за слов о мигрантах Подросток разбил яйцо об голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, видео инцидента опубликовал журналист Брайан Тайлер Коэн 16 марта в Twitter.